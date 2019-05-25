Aydın İHH görme engellilere iftar verdi

İftar öncesinde konuşma yapan İHH İnsani Yardım Vakfı Aydın Şube Başkanı Muhammet Akkuş, “Sizlerin de bildiği gibi rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan ayı aynı zamanda bir araya gelme, dayanışma ve paylaşmak demektir. Bizler de ekmeğimizi, aşımızı görme engelli kardeşlerimizle paylaşmak istediğimizi Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Bayram Özen'e ilettiğimizde, kendileri de bizleri kırmayıp kapılarını açtıkları için teşekkür ediyoruz'' diye konuştu.

Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Bayram Özen de, “Bu akşam derneğimizde bir ilkin gerçekleşmesine vesile olan İHH Aydın Şube Başkanı Muhammet Akkuş'a ve tüm yönetici ve üyelerine şükranlarımızı sunuyorum. Bizlerle bir araya gelmek isteyen herkese kapımızın açık olduğunu belirtmek isterim'' dedi