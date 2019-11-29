Aydın ihracat sıralamasının 19. basamağında yer aldı

sırada yer aldı.

Aydın'ın 2019 yılı Ekim ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,8 artarak 83,4 milyon dolara yükseldi. Yılın ilk 10 ayında ihracat yüzde 1,5 artışla 608,7 milyon dolar olurken, son 12 aylık ihracat ise yüzde 1,2 artışla 738,7 milyon dolara yükseldi. Ekim ayında 66,9 milyon dolar dış ticaret fazlası veren Aydın'da, ihracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 506,9 oldu.

Aydın'ın ülke ihracatından aldığı paya bakıldığında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,8 artışla yüzde 0,53 oldu. İllerin ihracatına bakıldığında; Ekim ayında 43 ilin ihracatı artarken, en çok ihracat gerçekleştiren iller arasında Aydın 19. sırada yer aldı. Teknolojik sınıflandırma ile Aydın'ın Ekim ayı ihracatına bakıldığında binde 5 yüksek, yüzde 30,78 orta-yüksek, yüzde 6,81 orta-düşük ve yüzde 62,36 ile düşük teknolojili ürünler iç ve dış pazarlara ihraç edildi.

Aydın'dan Ekim ayında 100 ülkeye ve 5 serbest bölgeye ihracat gerçekleşti. Ekim ayında 54 ülke ve bölgeye ihracat artarken, 41 ülke ve bölgeye ihracat azaldı. En fazla ihracat yapılan ülke 11,6 milyon dolar ile İtalya oldu. İtalya'yı 6,9 milyon dolar ile İspanya, 6,7 milyon dolar ile Almanya ve 6,3 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 10 ülkenin ihracattaki payı yüzde 58,9 olurken, ilk 20 ülkede ise bu pay yüzde 76 olarak gerçekleşti. Bunların yanında, ülkeler bazında en dikkat çekici ihracat artışı ise yüzde 12.4'lük artışla Libya, yüzde 1.4'lük artışla Katar, yüzde 1'lik artışla Sierra Leone ve yüzde 969'luk artışla Pakistan oldu. Geçtiğimiz seneden farklı olarak 2019 yılı Ekim ayında Türkmenistan, Kotdivuar, Mauritius, Ekvator, Peru, Çorlu Avrupa Srb. Bölgesi, Mersin Srb. Bölgesi ve Moğolistan gibi ülke ve bölgeler ihraç pazarlarımız arasına katıldı.

Türkiye'nin ihracat yaptığı 220 ülke ve bölgenin 105'ine Aydın'dan ihracat gerçekleştirildiği görüldü. Ülke gruplarına göre ihracatta AB'ye ihracat yüzde 1,2 artarak 42,4 milyon dolar olarak gerçekleşirken, AB'nin Aydın ihracatındaki payı yüzde 50,9 oldu. AB'yi 9,9 milyon dolar ile Orta Doğu ülkeleri ve 6,9 Milyon dolar ile Uzak Doğu ülkeleri izledi.

Sektörlerin ihracat performansına bakıldığında Aydın'dan Ekim ayında 22 farklı sektör içinde gıda ürünleri ve içecek 30,1 milyon dolar ile en çok ihracat yaparak lider sektör olurken, onu 14,7 milyon dolarla makine ve teçhizat, 14,2 milyon dolar ile taşocakçılığı ve diğer madencilik sektörleri izledi. En yüksek artış oranına sahip sektör “Ağaç ve mantar ürünleri” olurken, sektör ihracatını yüzde 188,9 oranında artırarak 14 bin 631 dolara taşıdı. “Metal eşya sanayi” sektöründe artış oranı yüzde 160,7 olurken “Taşocakçılığı ve diğer madencilik” sektörü ihracatını yüzde 40,1 artırmayı başardı.

Türkiye'nin 2019 yılı Ekim ayı ihracatı yüzde 0,1 azalarak 15,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yılbaşından bu yana 10 aylık ihracat yüzde 2 artışla 141,4 milyar dolar olurken, son 12 aylık ihracat ise yüzde 1,7 artışla 170,7 milyar doları aştı. Dış ticaret açığı yüzde 263,6 artarak 1 milyar 808 milyon dolara yükselirken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 89,6'ya düştü.