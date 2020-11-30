Aydın, ihracatta 18. sırada yer aldı

sırada yer alırken, en fazla ihracat yapılan ülke ise İtalya oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı, Ekim ayı Dış Ticaret İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürlüğü tarafından verilen bilgiye göre Aydın'da ihracat 2020 yılı Ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,8 artarak 90 milyon 579 bin dolar, ithalat ise yüzde 8,5 artarak 16 milyon 625 bin dolar olarak gerçekleşti. Ekim ayında Aydın bu değerlerle Türkiye genelinde en fazla ihracatın gerçekleştiği 18. il olurken ithalatta ise 31. sırada yer aldı.

"İhracatta en yüksek pay imalat sanayii sektöründe"

2020 Ekim ayında ekonomik faaliyetlere göre ihracatta en yüksek payı alan ilk üç sektör şu şekilde oluştu. İlk sırada yer alan imalat sanayinin payı yüzde 77,10 oran ile 69 milyon 835 bin dolar oldu. Ardından gelen madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 16,64 ile 15 milyon 73 bin dolar, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 6,24 ile 5 milyon 655 bin dolar oldu.

"İthalatta en yüksek pay imalat sanayii sektöründe"

2020 Ekim ayında ekonomik faaliyetlere göre ithalatta en yüksek payı alan ilk üç sektör ise şu şekilde oluştu. İlk sırada yer alan imalat sanayinin payı yüzde 86,79 oran ile 14 milyon 429 bin dolar oldu. Ardından gelen madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 7,69 ile 1 milyon 279 bin dolar, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 5,50 ile 915 bin dolar oldu.

"En fazla ihracat yapılan ülke İtalya oldu"

Aydın'dan, 2020 yılı Ekim ayında en fazla ihracat yapılan ülke İtalya oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat 16 milyon 975 bin dolar olarak gerçekleşti. İtalya'yı 8 milyon 200 bin dolar ile Almanya ve 7 milyon 315 bin dolar ile İspanya izledi.

"En fazla ithalat yapılan ülke Almanya oldu"

Aydın'a, 2020 yılı Ekim ayında en fazla ithalat Almanya'dan yapıldı. Bu ülkeden yapılan ithalat 4 milyon 787 bin dolar olarak gerçekleşti. Almanya'yı sırasıyla 2 milyon 805 bin dolar ile İtalya ve 2 milyon 389 bin dolar ile Çin izledi.