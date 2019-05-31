Aydın ihracatta yeni pazarlara açıldı

AYDIN (İHA) – Aydın'ın 2019 yılı Nisan ayı ihracatı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 artarak 63,4 milyon dolara çıktı. Bazı ülkelere olan ihracatı oldukça yükselen Aydın, yeni pazarlara açıldı.

Yılın ilk 4 ayında ihracat yüzde 6,9 azalışla 226,3 milyon dolar olurken, son 12 aylık ihracat ise yüzde 2,3 azalışla 704,2 milyon dolara geriledi. Nisan ayında 43,9 milyon dolar dış ticaret fazlası veren Aydın, ihracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 326,1 oldu. Aydın'ın, ülke ihracatından aldığı paya bakıldığında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,16 azalışla yüzde 0,44 oldu. İllerin ihracatına bakıldığında ise Nisan ayında 53 ilin ihracatı artarken, en çok ihracat gerçekleştiren iller arasında Aydın 21. sırada yer aldı.

Aydın yeni pazarlara açıldı

Aydın, teknolojik sınıflandırma ile Nisan ayı ihracatına bakıldığında yüzde 0,15 yüksek, yüzde 45,14 orta-yüksek, yüzde 4,85 orta-düşük ve yüzde 49,86 ile düşük teknolojili ürünler iç ve dış pazarlara ihraç edildi. İhracat pazarlarına bakıldığında Aydın'dan Nisan ayında 99 ülkeye ve 4 serbest bölgeye ihracat gerçekleşti. Nisan ayında 48 ülke ve bölgeye ihracat artarken, 55 ülke ve bölgeye ihracat azaldı. En fazla ihracat yapılan ülke 5 milyon dolar ile ABD oldu. ABD'yi 4,8 milyon dolar ile İtalya, 4,2 milyon dolar ile İspanya ve 4 milyon dolar ile Almanya izledi. Bunların yanında, ülkeler bazında en dikkat çekici ihracat artışı ise yüzde 13.068,7 artışla Litvanya, yüzde 758 artışla Singapur, yüzde 690 artışla Tayland ve yüzde 649,9 artışla Gine oldu. Geçtiğimiz seneden farklı olarak 2019 yılı Nisan ayında El Salvador, Yeni Zelanda, Myanmar, Paraguay, Lüksemburg, Bursa Serbest Bölgesi, Suriye, Sierra Leone ve Kotdivuar gibi ülke ve bölgeler ihraç pazarları arasına katıldı.

Ülke gruplarına göre ihracatta AB'ye ihracat yüzde 5,97 azalarak 27,2 milyon dolar olarak gerçekleşirken, AB'nin Aydın ihracatındaki payı yüzde 42,9 oldu. AB'yi 7,3 milyon dolar ile Orta Doğu ülkeleri ve 6,3 Milyon dolar ile Uzakdoğu ülkeleri izledi.

Sektörlerin ihracat performansına bakıldığında; Aydın'da Nisan ayında 21 farklı sektör içinde Makine ve Teçhizat 17,6 milyon dolar ile en çok ihracat yaparak lider sektör olurken, onu 14,6 milyon dolarla Taşocakçılığı ve diğer Madencilik, 12,2 milyon dolar ile Gıda Ürünleri ve İçecek sektörleri izledi. En yüksek artış oranına sahip sektör “Giyim Eşyası” olurken, sektör ihracatını yüzde 355,7 oranında artırarak 507.921 dolara taşıdı. “Plastik ve Kauçuk Ürünleri” sektöründe artış oranı yüzde 264,8 olurken “Basım ve yayım” sektörü ihracatını yüzde 79,2 artırmayı başardı.

Ülkemizin 2019 yılı Nisan ayı ihracatı yüzde 4,6 artarak 14,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yılbaşından bu yana 4 aylık ihracat yüzde 3,1 artışla 56,7 milyar dolar olurken, son 12 aylık ihracat ise yüzde 1,03 artışla 169,6 milyar doları aştı. Dış ticaret açığı yüzde 55,6 azalarak 2 milyar 982 milyon dolara gerilerken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 82,9'a yükseldi.