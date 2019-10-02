Aydın İktisat Fakültesi oryantasyon eğitiminde buluştu

Adnan Menderes Üniversitesi Aydın İktisat Fakültesi birinci sınıf öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen Oryantasyon Eğitimi, Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

Oryantasyon eğitimine Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Aydın İktisat Fakültesi Dekan v. Prof. Dr. Mustafa Ali Sarılı, dekan yardımcıları, akademisyenler ve birinci sınıf öğrencileri katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Aydın İktisat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Mustafa Ali Sarılı, ilk kez 2013-2014 Akademik Yılı'nda 203 öğrenciyle eğitim öğretim faaliyetlerine başlayan Fakültenin, bu yıl itibariyle 2030 öğrenciye ulaştığını ifade etti. Bölümlerdeki öğrenci ve personel sayıları hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Sarılı, öğrencilere 4 yıllık eğitim hayatını çok iyi değerlendirmelerini öğütleyerek başarılar diledi.

Yeni akademik yılın hayırlar getirmesini dileyerek konuşmasına başlayan Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir; konuşmasında eğitimin ve entelektüel bir kimlik oluşturmanın önemini vurguladı.

Gençlerden beklentilerinin büyük olduğunu belirten Rektör Aldemir, “Sizler bizim evlatlarımızsınız. Anne ve babalarınızın bizlere emanetisiniz. Sizlerin huzurlu ve güvenli bir ortamda sağlıklı bir üniversite hayatı yaşaması bizlerin sorumluluğundadır. Sizlerden isteğim, en küçük sorununuzda bizi bulun, sıkıntınızdan haberdar edin. Daha da önemlisi devletinize, milletinize ve bayrağınıza sadakattan ödün vermeyin; vatan hainlerinin terör örgütlerinin aranıza sızmasına izin vermeyin” dedi.

Bölümlere en yüksek puanla yerleşen öğrencilere Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir tarafından başarı belgeleri verildi.

Oryantasyon programı; Arş Gör. Elyasa Aksoy'un, Öğrenci Bilgi İşletim Sistemi (OBİS) tanıtımı, Öğrenci Toplulukları Yürütme Kurulu Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Nermin Koruklu'nun Öğrenci Toplulukları bilgilendirmesi, Öğr. Gör. Zeynep Çetin'in, Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü bünyesindeki Erasmus, Farabi ve Mevlana Değişim Programları bilgilendirmesi, Öğr. Gör. Fatma Evrim Güreşen'in, ADÜ Gençlik Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi hakkındaki bilgilendirmesi, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Mehmet Bezci'nin, üniversitemizin öğrencilere sunduğu hizmetler hakkındaki bilgilendirmesi, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı personeli Tuğba Kurt'un, öğrenci hizmetleri hakkında bilgilendirmesi ve Kütüphane personeli Hacı Serkan Atlıhan'ın, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı hizmetleri hakkındaki bilgilendirmesi ile sona erdi.