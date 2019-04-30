Aydın İktisat Fakültesinde ‘İstihdam Zirvesi'19 gerçekleştirildi

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi Aydın İktisat Fakültesi tarafından düzenlenen İstihdam Zirvesi'19 etkinliği büyük ilgi gördü.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Aydın İktisat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, Fakülte olarak Aydın Adnan Menderes Üniversitesinin bilimsel çalışmaları, sahaya dönük projeleri ve Ar-Ge çalışmalarıyla adından söz ettiren güçlü bir üniversite olması için çabaladıklarını belirtti. Prof. Dr. Yılmaz “Önümüzdeki dönemde, Aydın İktisat Fakültesi olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirebilmek için kadro, kapasite ve tüm olanaklarımızla seferber olmuş durumdayız. Fakültemiz bin 738 öğrencisi, 34 öğretim elemanı ve hali hazırda öğrencisi bulunan 5 bölümüyle eğitim-öğretim ve bilimsel faaliyetlerini devam ettirmektedir. Fakültemiz bu yeni dönemde öğrenci merkezli olması ve sıkı çalışma standartlarıyla 21. yüzyılın gerekliliklerini yerine getirme gayreti içindedir” dedi.

Fakülte yönetimi olarak gelişime açık olduklarını söyleyen Yılmaz, yüksek performansa önem veren liderlik tarzını benimsemek suretiyle, öğrencilere katkı sunacak etkinlikleri teşvik ettiklerinin altını çizdi.

İstihdam Zirvesi'19 etkinliği kapsamında düzenlenen oturumlarda Aydın Vergi Dairesi Başkanı Cemil Müsevitoğlu, OKT Trailer Şirketi Genel Müdürü Hakan Maraş ve İnsan Kaynakları Müdürü Kazım Önder, Aydın Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Rıza Yörüyen, Aydın Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı Vergi Müfettiş Yardımcısı Hasan Anıl Çakır, İdari Yargı Hakimi Esra Sula ve Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken konuşmalarını yaptı. Oturumlar konuşmacıların öğrencilerle yaptıkları karşılıklı sohbet ve soru-cevap şeklinde sürdürüldü. Etkinlik sonunda konuşmacılara plaketleri, katılımcılara ise sertifikaları verildi.

ADÜ Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleşen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Aydın İktisat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, Fakülte öğretim üyeleri ve öğrenciler katılım gösterdi.