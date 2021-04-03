Aydın İl Emniyet Müdürü Ekici; "Kanımız ve canımızla milletimizin yanındayız"

Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici de kan bağışı yaparak organizasyona destek verdi.

Kızılay kan stoklarının pandemi döneminde azalması dolayısıyla Aydın İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan polisler kan bağışında bulundu. Yoğun bir katılımın olduğu kan bağışına İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici de destek verdi. Aydın Polis Evi Şehit Aydın Barış Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen organizasyonda kan bağışında bulunduktan sonra açıklamalarda bulunan Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, “Pandemi dolayısıyla zor bir süreçten geçiyoruz. Bu noktada birbirimize destek olmak zorundayız. Bizde teşkilat olarak her zaman gece gündüz arkadaşlarımız devamlı kan bağışında bulunur. Kanımızla, canımızla vatanımızın milletimizin emrindeyiz. Kanımız ve canımızla milletimizin yanındayız" dedi.