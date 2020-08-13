Aydın İl Emniyet Müdürü Ekici: “Kanımızla, canımızla milletimizin emrindeyiz”

Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Polis Evi'nde düzenlenen kan bağışı organizasyonunda yaptığı konuşmada, pandemi dolayısıyla zor bir süreçten geçtiklerini belirterek, “Kanımızla, canımızla vatanımızın milletimizin emrindeyiz” diye konuştu.

Kızılay kan stoklarının pandemi döneminde azalması dolayısıyla Aydın İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan polisler kan bağışında bulundu. Yoğun bir katılımın olduğu kan bağışı organizasyonunda polisler iki gün boyunca kan bağışında bulunacak.

Aydın Polis Evi'nde düzenlenen organizasyonda kan bağışında bulunduktan sonra açıklamalarda bulunan Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, “Pandemi dolayısıyla zor bir süreçten geçiyoruz. Bu noktada birbirimize destek olmak zorundayız. Kızılay'daki kan stoklarında azalma olduğu bize iletildi. Biz teşkilat olarak her zaman gece gündüz arkadaşlarımız devamlı kan bağışında bulunur. Kanımızla, canımızla vatanımızın milletimizin emrindeyiz. Emniyet personelimizin şu an çok ciddi bir desteği var. Bu kan stoklarını tamamlamak adına bugün ve yarın verebildiğimiz kadar kan bağışında bulunacağız ve Kızılayımıza destek olacağız. Ben buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. İmkanı olan, sağlığı yerinde olan herkesin Kızılay'a kan bağışında bulunmasını, bu zor süreçte destek olmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu zor günleri birbirimize destek olarak atlatacağımızı düşünüyorum” dedi.