Aydın İl Emniyet Müdürü Ekici, minik misafirlerini ağırladı

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 178. yıldönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici'nin makamında misafir trafiği yoğunluğu yaşanıyor. Polis Haftası çerçevesinde İl Müdürü Ekici kendisini ziyarete gelen minik misafirleri ağırlamayı sürdürüyor. Son olarak velileri ile birlikte kendisini ziyaret eden çocuklarla yakından ilgilenerek sohbet eden Ekici, ziyaretlerinden dolayı miniklere teşekkür ederek derslerinde başarılar dileyip çeşitli hediyeler verdi.

Renkli görüntülere sahne olan ziyarette Ekici ile sohbet ederek keyifli vakit geçiren çocuklar, polislik ile ilgili merak ettiklerini sordu. Ziyaret sonunda çocuklar, Motosikletli Polis Timleri ile gezerek keyifli vakit geçirdi.