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Aydın İl Jandarma Komutanı Aldemir, dünya ikincisi Sılıv'ı ağırladı

Aydın İl Jandarma Komutanı J.

Alb. Ali Naci Aldemir, Büyükler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda 51 kg K1 branşında dünya 2'ncisi olan Jandarma Genel Komutanlığı Sporcusu Faysal Sılıv'ı ağırladı.



Jandarma Genel Komutanlığı Sporcusu Faysal Sılıv, Alb. Ali Naci Aldemir'i ziyaret etti. Aydın İl Jandarma Komutanı Aldemir, Büyükler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda 51 kg K1 branşında dünya 2'ncisi olan Faysal Sılıv'ı başarısından dolayı tebrik ederek, Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nın formasını hediye etti.

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