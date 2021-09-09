Aydın İl Jandarma Komutanı Engin, Rektör Aldemir ile görüştü

Dr. Osman Selçuk Aldemir ile görüştü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, her iki kurumun birlikte uyum içinde çalışacağını belirterek Kıdemli Albay Macit Engin'e görevinde başarılar diledi. ADÜ'nün, Aydın'ın güzide eğitim kurumu olduğunu belirten Aydın İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Macit Engin, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'e çalışmalarında başarılar diledi.