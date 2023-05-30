Aydın İl Jandarma Komutanlığı minik misafirlerini ağırladı

Aydın'da minik öğrenciler Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Aydın Helikopter Filo Komutanlığı'nda ağırlandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım koordinesinde düzenlenen çalışmalar koordinesinde Jandarma Köpek Timleri, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ve Motosikletli Asayiş Timi ile birlikte Efeler ilçesi Mimar Sinan Anaokulu'nda eğitim gören öğrenciler Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Aydın Helikopter Filo Komutanlığı'nda ağırlandı. Minik öğrencilere Jandarma hakkında tanıtıcı bilgiler verilerek çeşitli hediyeler verildi.