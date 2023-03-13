Aydın İl Kültür Turizm Müdürü Tuncer, aday adaylığını açıkladı

Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, Ak Parti'den milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa ettiğini açıkladı. Düzenlediği basın toplantısı ile bu kararını açıklayan Tuncer, başaracağına inandığını belirterek Urfalı bir babanın ve Aydınlı bir annenin evladı olarak Aydın'ı TBMM'de temsil etmek istediğini söyledi.

Yaklaşık 3 yıldır Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevini başarı ile sürdürdüğüne inandığını belirten Tuncer, "Son 6 yılı Adnan Menderes Üniversitesi'nde olmak üzere yaklaşık 20 yıllık üniversite kariyerime devlet kademelerinde önemli bir bürokrasi deneyimi ekledim. Özellikle pandemi döneminin zorluklarında memleketim Aydın'ın kültür ve turizm koordinasyonu sağlama sorumluluğunda büyük başarılar elde ettik. Çünkü bu yolculukta asla yalnız yürümedim. En kıymetli desteği Aydınlı hemşehrilerimden aldım" diyerek siyasete girme kararını da ailece aldıklarını söyledi.

Açıklamasında Kültür Müdürlüğü görevi sırasında yaptıklarından da söz ederek başarılarını siyaset alanında da sürdürmek istediğini belirten Umut Tuncer basın açıklamasını eşi Doç. Dr. Aslı Tuncer ile birlikte yaptı. Aslı Tuncer, eşine güvendiğini ve başarılı olacağına inandığını belirterek eşinin her zaman yanında olduğunu söyledi.

Bugün kurumdan ilişiğini kesip, yarın ya da Çarşamba günü aday adaylığı müracaatını yapacağını belirten Umut Tuncer, Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevini sürdürdüğü dönemdeki çalışmalarından da söz ederek "Türkiye'nin 52.5 milyon ziyaretçi alarak ziyaretçi rekoru kırdığı 2019 yılında Aydın'ımıza 1.6 milyon turist gelmiş ve Aydın turizminde tüm zamanların rekoru kırılmıştı. Pandemi baskısından sonra 2022 yılında ülkemiz yeniden 2019 yılının rekorunu, 52 milyon seviyesini yakaladı ve rekorunu tazeledi. Biz ise tüm paydaşlarımızın güç birliği ile 2022 yılında 3.2 milyon turisti Aydın'ımıza getirerek 2019 yılında kırılan tüm zamanların rekorunu ikiye katladık. Görev sürem boyunca yaşlılarımız, çocuklarımız, engelli vatandaşlarımız ve dezavantajlı birçok grupla Aydın'ımızın güzelliklerini yaşadığımız çok sayıda program gerçekleştirdim. Bir tek kalbin bile mutsuz olmaması için mücadele ettim. Önce akademisyen sonra bir il bürokratı olarak gönül köprüleri inşa ettiğime yürekten inanıyorum. Şimdi sıranın daha büyük bir sorumluluk sahasında Aydın'ımızı daha çok yükseltmeye geldiğine inanıyorum. Bu amaçla Memleketim Aydın'ımıza hizmet etmenin daha güçlü yollarını aradım. 2002 yılından bu yana, kurucu teşkilatta, üniversite bünyesindeki organizasyonlarında ve siyasal danışmanlıklarla kendimi değer katmaya adadığım, neferi olduğum davaya, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti'ye gönülden bağlıyım" ifadelerine yer verdi.