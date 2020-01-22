Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü ‘Önce öğretmen eğitimi' dedi

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü Aydın'da bir ilke daha imza attı. Üst düzey bilişsel becerilerin ölçülmesi konusunda düzenlediği eğitimde, 40 öğretmenini Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.Ayfer Yılmaz ile buluşturdu.

Türk Dili ve Edebiyatı ile Türkçe öğretmenlerinin katıldığı program, Aydın merkez Sosyal Bilimler Lisesinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Açılış programının ardından eğitime başlayan öğretmenler, soru yazma tekniklerini işin uzmanı Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.Ayfer Yılmaz'dan öğrendiler. Öğretmenler, öğrendiklerini uygulamalarla gösterdiler. Üç gün süresince, eğitim programına katılan öğretmenlerin gayreti, isteği ve aldıkları keyif dikkatlerden kaçmadı. Soru yazmada öğretmenlerin adeta birbirleriyle yarıştığı görüldü.

İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, eğitimin son gününde öğretmenleri ziyaret ederek bilgi aldı. Ziyaret sırasında öğretmenler, bu tarz eğitimlerin sık sık yapılmasının çok önemli olduğunu, öğretmenin gelişimine büyük katkı sağladığını dile getirdiler. İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, yaptığı açıklamada, “Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Bakanlığımızın belirlemiş olduğu 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda çalışmalarımızı büyük bir hızla gerçekleştiriyoruz. Yükseköğretim kurumlarıyla iş birliği içinde öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak ve ölçme ve değerlendirme yöntemlerini etkinleştirmek amacıyla düzenlediğimiz bu seminer sonrasında eğitime katılan öğretmenlerimiz okullarındaki meslektaşlarıyla kazanımlarını paylaşacaklar. İl genelinde yapmış olduğumuz ortak sınavlarda ve okullarda öğretmenlerimizin yapmış olduğu sınavlarda hazırlanan sorularda belirli bir standarda ulaşmayı bu sayede öğrencilerimizin dersleriyle ilgili kazanımları eksiksiz olarak elde etmelerini ve girecekleri merkezi sistem sınavlarında başarılı olmalarını hedefliyoruz. Bu eğitimin gerçekleşmesinde emeği geçen arkadaşlarımıza ve eğitime katılan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.