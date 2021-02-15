Aydın İl Milli Eğitim'den Afiş Tasarımı Yarışması

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından afiş tasarım yarışması düzenlenecek, başvurular 1 Mart'ta sona erecek.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kapsamında, ortaöğretim kurumu öğrencilerine yönelik, "İstiklal'in 100. Yılı" adlı bilgisayar destekli afiş tasarım yarışması düzenleyecek. Tüm ortaöğretim öğrencilerinin katılabileceği yarışmada, çağın gereği olan bilişimle üretim becerileri kullanılarak İstiklal Marşı'nın ruhuna uygun bağımsızlığın, özgürlüğün ve hürriyetin öneminin anlatılması amaçlanıyor. Bu amaç ile Milli Eğitim Bakanlığı 2023 vizyon belgesinde belirtilen öğrencilere bilişimle üretim becerileri kazandırmaya yönelik olarak, kodlama ve 3D tasarım etkinlikleri yürütülmesi hedefine de katkı sağlanması bekleniyor.

“Son gün 1 Mart”

Yarışmaya, Aydın genelinde faaliyet gösteren tüm özel ve resmi ortaöğretim okullarının öğrencileri katılabilecek. Katılımlar bireysel başvurular ile internet ortamı üzerinden yapılabilecek. Yarışma ile ilgili Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada “Her yarışmacının bir danışman öğretmeni olması zorunludur. Bir danışman öğretmen bir ya da daha fazla öğrenciye danışmanlık yapabilecektir. Yarışmacılar ödül almamış ya da sergilenmemiş kendilerine ait özgün bir adet eserle yarışmaya katılacaklardır. Yarışma başvurusu 01 Mart 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir” ifadelerine yer verildi.

Başvuru yapan yarışmacıların eserleri değerlendirme kurulu tarafından değerlendirmeye alınacak. Kurulun aldığı kararla en yüksek puanı alan birinci eser sahibine bir adet android tablet, ikinci eser sahibine bir adet grafik çizim tableti, üçüncü eser sahibine bir adet kulaklık verilecek. Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden detaylı bilgi alabilecek.