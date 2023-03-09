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Aydın İl Milli Eğitim'in psikolojik danışmanları deprem bölgesinde

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görev yapan gönüllü psikolojik danışmanlardan oluşan ikinci ekip deprem bölgesine hareket etti.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görev yapan gönüllü psikolojik danışmanlardan oluşan ikinci ekip deprem bölgesine hareket etti.



Aydın İl Milli eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “İlimiz okullarında ve Müdürlüğümüzde görev yapan gönüllü Psikolojik Danışmanlarımızdan oluşan 2. ekibimiz, depremden etkilenen öğrencilerimize psiko sosyal destek vermek için Hatay'a gitmek üzere yola çıktılar” denildi.

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