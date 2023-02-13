Aydın İl Müftülüğü deprem bölgesinde mescid çadırı inşa ederek ibadet imkanı sağladı

6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17'de Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk depremin ardından aynı gün içerisinde yine Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha yaşandı. Yıkıcı depremlerde Kahramanmaraş başta olmak üzere Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illeri de hasar gördü. Depremde yirmi beş binin üzerinde kişi hayatını kaybederken, 80 binin üzerinde kişi de yaralandı.

Depremden sonra ezansız kalan ilçede Cuma günü sela ve ezan okuyan Aydın İl Müftülüğü Deprem Ekibi ilçe merkez camii olan, 'M. Ali ve Eşi Hatice Aloğlu Camii' yanında mescid çadırı inşa ederek vatandaşlara yeniden ibadet etme imkanı sağladı. Aydın Deprem Ekibi Başkanı İl Müftü Vekili Mehmet Atay, "Ülkemizin her yerinde yardım faaliyetlerine devam ediyoruz. Buraya ulaşan yardımlardan da şahit oluyoruz ki tüm milletimiz yardım ulaştırmak için seferber olmuş durumda. Hepsinden Allah razı olsun. Bizlerde üzerimize düşen ne varsa yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Rabbim vefat edenlere rahmet, yaralılarımıza acil şifa, yakınlarına ve ülkemize başsağlığı ve güç kuvvet ihsan eylesin" dedi.