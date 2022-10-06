Aydın İl Müftülüğü'nden 'Mevlid-i Nebi Haftası' programı

Aydın İl Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla 'Hz. Peygamber (s.a.v.)'in Tebliğ ve Davet Metodu' temalı program düzenlendi.

Programın açılışında konuşan İl Müftüsü Hasan Güneş, programda emeğe geçenlere teşekkür etti. Güneş'in ardından Hz. Peygamber (s.a.v.)'in Tebliğ ve Davet Metodu konulu konferans vermek üzere kürsüye gelen Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kurt, "Mevlidi Nebi haftalarımız Peygamber efendimiz (s.a.v.)'i andığımız, anarken anlamaya çalıştığımız, anladığımız hakikatleri hayatımıza taşıma hususunda gayretimizi gözden geçirdiğimiz, bizler için bir fırsat mevsimi. Her sene peygamberimizin hayatındaki güzelliklere onun örnekliğine ve onun yaşantısına farklı açılardan bakmaya çalışıyoruz. Peygamber efendimiz (s.a.v.) bizim için en güzel örnek, hayatımızdaki farklı rollerimiz içinde bize bir rol modeldir. O bir baba, bir evlat, bir eş, bir akraba, bir komşu, bir mümin, bir imam, bir muallim, bir yöneticidir. Ama bütün bunlarla birlikte tüm peygamberler gibi peygamberimizin de asli vazifelerinden biri nübüvvet vazifesini yerine getiren tebliğci olmasıdır. O ki insanları hakka hakikate davet eden bir tebliğcidir. Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor, 'Ey Rasül, Rabbinden sana nazil olanları, insanlara tebliğ et, ulaştır.' Rabbimiz peygamberlere tebliğin yöntemleri hakkında öğütler de vermiştir. Bugün de insanlar iyiye güzele hakka hakikate davet ediliyor, edilmelidir. Din görevlisi olsun olmasın bilinçli ve sorumlu bir birey olarak bu daveti yapma konusunda bir anlamda herkes yükümlüdür" dedi.

Ardından söz alan Aydın Vali Yardımcısı Dr. Halil İbrahim Ertekin, “Ben Kur'an okumayı ve diğer dini vecibelerimi çocuk yaşta camiye giderek öğrendim. Bu anlamda din görevlileri çok kutsal bir görev ifa ediyorlar. Din görevlilerinin bu anlamlı haftalarını kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Efeler Gençlik Koordinatörlüğü Musiki Grubu tarafından ilahiler ve kasideler seslendirilirken, program sonunda Camiler ve Din Görevlileri Haftası sebebiyle yapılan tüm yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Programa, Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Fatih Kurt, Aydın Vali Yardımcısı Dr. Halil İbrahim Ertekin, Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş, Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan, İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Başkanlık Müfettişi Şükrü Türkmen, il müftü yardımcıları, ilçe müftüleri, emekli il müftüleri, siyasiler, STK temsilcileri ve din görevlileri ile vatandaşlar katıldı.