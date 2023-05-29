Aydın İl Müftüsü Güneş hafızların sevincine ortak oldu

Efeler İlçe Müftülüğüne bağlı Umurlu Bölge Yatılı Kur'an Kursunda hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencileri imtihan heyecanı sararken, genç hafızların en mutlu günlerinde yanlarında olan Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş, "Sizler bizim göz aydınlığımız, geleceğimiz ve baş tacımızsınız" dedi.

Hafızlar ile bir süre sohbet eden Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş, “Sevgili gençler, aslolan hafızı olduğunuz kitabın muhafızı olmaktır. Kur'an-ı Kerim'in hayat veren mesajlarını anlamak, Kur'an'ın ahlakı ve ahkâmıyla hayatınızı güzelleştirmek ve ilminizle amel ederek topluma örnek olmak için gayret etmelisiniz. Okuyan, düşünen, üreten ve fikrine güvenen gençler olmalısınız. Yarınlarınız aydınlık olsun. Yüce Allah'tan hepinize dünya ve ahiret imtihanında başarılar diliyorum. Rabbim zihin açıklığı versin" diye konuştu. İl Müftüsü Güneş, hafızlara çeşitli hediyeler vererek, yetişmesinde emeği olan Kur'an kursu öğreticilerine ve ailelerine teşekkür etti.

Programa, İl Müftü Yardımcısı Melek Sevindi ve Efeler İlçe Müftüsü Mehmet Yorulmaz katıldı.