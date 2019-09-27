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Aydın İl Sağlık Müdürlüğü yeni hizmet binasına taşınıyor

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ve Aydın Ağız Diş Sağlığı Merkezi 35 milyon TL’ye mal olan yeni hizmet binasına taşınıyor.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ve Aydın Ağız Diş Sağlığı Merkezi 35 milyon TL'ye mal olan yeni hizmet binasına taşınıyor.


Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı tüm idari birimler ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin de bulunduğu Sağlık Kompleksindeki yeni yerinde ekim ayı içerisinde hizmet vermeye başlayacak. Aydın Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yeni hizmet binasında 50 üniteye çıkan kapasitesi, 8 uzman diş hekimi (Protetik Diş Tedavisi, Endodonti, Pedodonti, Periodontoloji) ile nitelikli, kaliteli ve de kesintisiz hizmet vermeyi amaçlıyor.


Yeni hizmet binasında Müdürlüğe bağlı Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı, Destek ve Personel Hizmetleri Başkanlığı, Acil Sağlık ve Sağlık Hizmetleri Başkanlığı, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi olarak 32 bin metre karelik alanda 500 çalışanla hizmet vermesi planlanıyor.

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