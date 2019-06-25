Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nden büyük başarı

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından Ankara'da düzenlenen “Tarama ve Tarama Sonrası Teşhis Eğitimi-2” Programı kapsamında Aydın, hedef nüfusu 70 bin-150 bin olan iller arasında Kolorektal Kanser tarama sayılarında 2018 yılı Türkiye ikincisi, Meme Kanseri tarama sayılarında Türkiye üçüncüsü oldu.

2018 yılında Kolorektal (Bağırsak) Kanser Taramasında 50-70 yaş aralığındaki 45 bin 134 kişi, meme kanseri taramasında 40-69 yaş aralığındaki 42 bin 671 kişi taramadan geçirildi. Gerçekleştirilen bu taramalar, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ödül töreninde hedef nüfusu 70 bin - 150 bin olan iller arasında Aydın'a Kolorektal kanser taramalarında ikincilik ve Meme kanseri taramalarında üçüncülük ödüllerini getirdi. “Tarama ve Tarama Sonrası Teşhis Eğitimi-2” programında Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kanser Daire Başkanı Dr. Murat Türkyılmaz ve Ankara İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm tarafından takdim edilen ödülleri, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Aslı Candal aldı.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “İki Ödülün de Aydın'a kazandırılmasında, kanser tarama çalışmalarında özveri ile çalışan, bunu sadece bir görev olarak görmeyip gönülden yapılan bir eyleme dönüştüren tüm KETEM ekibine, gece gündüz var gücüyle çalışan, insanlığa nitelikli yaşam sunmayı amaç edinen sahada bu işi gönülden yapan Aile hekimi, Aile sağlığı çalışanları, Sağlık evi ebeleri, Toplum Sağlığı Merkezleri, İlçe Sağlık Müdürlükleri, Devlet Hastaneleri ile Entegre İlçe Devlet Hastaneleri sağlık personellerine, kanser taramaları için kadınlarımızı taşıyan tüm Müdürlüğümüz Araç Amirliği, İdari ve Teknik personelleri, Kanser Birim çalışanları ile kendi sağlığına değer veren tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ederiz. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, kanserle mücadelede erken teşhisin, tarama çalışmalarının ve kansere neden olan risk faktörlerinden korunmanın gerekliliğine önem vermektedir. Kanser tarama çalışmalarında ilimizi her alanda ilk sıralara çıkarmayı ve vatandaşlarımıza kaliteli sağlık hizmetini sunmayı hedefledik. Bu doğrultuda, Sağlık Bakanlığının önderliğinde çalışmalarımız hızla devam etmektedir” denildi.