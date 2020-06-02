Aydın İl Sağlık Müdürlüğünden MHRS randevusu çağrısı

Aydın İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada; “Aydın İl Sağlık Müdürlüğünce yeni kontrollü normal hayat sürecinde Aydın Halkının daha etkin ve verimli bir şekilde sağlık hizmetlerine ulaşmasını sağlamak amacıyla sağlık tesislerimizde poliklinik önlerindeki kalabalıkların azaltılması, sosyal mesafenin korunması, herkes için daha sakin, huzurlu ve hastalık bulaş riski olmayan bir ortam sağlanması için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) sistemi randevu kontenjanları arttırılmıştır. Bu kapsamda Aydın halkının özellikle MHRS randevularını alarak Sağlık Tesislerimize gitmeleri büyük önem arz etmektedir. Göstereceğiniz duyarlılıktan dolayı Aydın İl Sağlık Müdürlüğü olarak teşekkür ederiz” denildi.