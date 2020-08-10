Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nden zeybekli korona virüs uyarısı

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, “Hep birlikte Adnan Menderes Bulvarında, Kuşadası ve Didim sahillerinde, Nazilli Uzun Çarşı'da kol kola yürüyebilmek için, düğünlerde Aydın Zeybeği, Harmandalı oynayabilmek için, bayramlarda gencer geleneklerimizi sürdürebilmek için, sevdiklerimize doyasıya sarılabilmek için,

Kendimiz ve sevdiklerimizin sağlığı için lütfen hijyen kurallarına dikkat edelim, maskemizi takalım ve sosyal mesafemizi koruyalım. Sağlığınız her şeyden daha önemlidir” denildi.