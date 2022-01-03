Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nün, 2022 hedefleri belli oldu

Aydın'da son 3 yılda acil sağlık hizmetlerini genişleterek yaklaşık yüzde 50 büyüme gerçekleştiren Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, 2022 hedeflerini açıkladı.

Acil Sağlık Hizmetleri 2021 Yılı Değerlendirme Toplantısı, Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Yeni yılın ilk günlerinde yapılan toplantıda 2018-2021 yılları arası acil sağlık hizmetlerindeki gelişmeler ele alınırken, 2022 yılı hedefleri de açıklandı. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü 2018 -2021 yılı verilerine göre acil sağlık hizmetlerinde yaklaşık yüzde 50 oranında büyüme kaydedilirken, İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, il genelindeki sağlık yatırımları ve her geçen gün büyüyen ekipler ile birlikte Aydın'ın sevk eden değil sevk alan bir il konuma geleceğine dikkat çekti.

Son 3 yıldaki gelişmeleri kamuoyu ile paylaşan Aydın İl Sağlık Müdürlüğü açıklamasında “2018 yılında 35 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ile hizmet verirken 2021 yılı sonu ile 49 ekip ile hizmet vermekteyiz. Toplam yüzde 40 büyüme gerçekleştirmiştir. 2018 yılında Ambulans filomuz 59 iken 2021 yılında 71'e çıkarılmıştır. Toplam yüzde 20 büyüme gerçekleştirmiştir. Motoambulans filomuz 2018 yılında 1 iken 4'e çıkarılmıştır. 2018 yılında Ambulans Yaş Ortalamamız 5.6 iken 2021 yılında 5.1 yaş ortalaması ile ambulanslarımız yüzde 10 gençleşmiştir. Hastane Ambulans Yaş Ortalamamız 11.5 iken yüzde 30 gençleştirilerek 8.5'a düşürülmüştür. İstasyon Başına Düşen Nüfus 2018 yılında 2 bin 271 iken 2021 yılında 2 bin 156'ya inerek yüzde 5 azalması istasyonlar açarak sağlanmıştır. İlimizde 2018 yılında 79 bin 500 hastaya hizmet vermişken 2021 yılında 105 bin 686 hastaya çıkmıştır. İlk yıla karşılık toplamda vaka artışımız yüzde 30 artmıştır. İlimiz 2018 yılında 485 personelle hizmet verirken 2021 yılında 650 personelle yüzde 35 büyüme ile hizmet vermektedir. 2022 yılı ilk ayın da ise 53 Acil Tıp Teknisyeni (ATT) ve paramedik daha aramıza katılacaktır” ifadeleri yer aldı.

Toplantıda 2022 yılı hedeflerini de açıklayan Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz; “2022 yılı planlarımız arasında ise Bakanlık onayı alınan Söke 5 ve Efeler 9 No'lu istasyonlarımızı açmak. Nazilli'ye 1 istasyon, Didim'e motoambulas açmak. Halen inşaatı devam eden Kuşadası Güzelçamlı, Söke Yenikent, Söke Bağarası ve Bozdoğan istasyonlarımızı ayrıca inşaatına başlanacak olan Nazilli Devlet Hastanesi yanındaki binalarımıza uygun ekiplerimizi taşımak. 2022 yılı ilk çeyreğinde yapılması planlanmaktadır” dedi.

Acil sağlık hizmetlerinin 2021 yılı verilerinin ele alındığı, 2022 yılı hedef ve planlarının gözden geçirildiği değerlendirme toplantısına Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz'ün yanı sıra Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Ekici, Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Leman Özlem Özarslantaş, İl Ambulans Servisi Başhekimi ile birim uzmanları katıldı.