Aydın İl Sağlık Müdürü Açıkgöz, Kuşadası'ndaki toplantıya katıldı

Osman Açıkgöz Kuşadası Devlet Hastanesini ve Kuşadası İlçe Sağlık Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, 2021 yılı genel değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

İlk olarak Kuşadası Devlet Hastanesi toplantı salonunda gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Türker Yılmaz tarafından hastanede yürütülen sağlık turizmi ile ilgili ve 2021 yılı hastane verilerini içeren detaylı bir sunum gerçekleştirildi. Toplantıda ayrıca hastanenin genel işleyişleri, bütçe ve mali durumu, Covid salgın sürecindeki çalışmalar, aşı uygulamaları ve benzeri konular da ele alındı. 2022 yılında yapılacak olan çalışmalarında planlandığı toplantıda nitelikli sağlık hizmeti sunumunun sürekliliğinin sağlanmasıyla ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, ayrıca yoğun bakım ve servisleri ziyaret ederek hasta ve hasta yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletirken, sağlık çalışanlarına da özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Kuşadası Devlet Hastanesi Değerlendirme toplantısı sonrası Açıkgöz ve hizmet başkanları Kuşadası İlçe Sağlık Müdürlüğünü ziyaret etti. İlçe Sağlık Müdürü Dr. Sedat Ekiz tarafından yapılan sunum eşliğinde ilçe bazında pandemi süreci çalışmaları, aşı oranları, rutin sağlık hizmetleri ile ilgili konular ve istatistikî veriler ele alınarak karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.