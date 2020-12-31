İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aydın İl Sağlık Müdürü Açıkgöz'den yılbaşı mesajı

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr.

Osman Açıkgöz, yayımladığı mesaj ile sağlık çalışanları ve Aydınlıların yeni yılını kutladı


Aydın İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz, yayımladığı yeni yıl mesajında Aydınlıların yeni yılını tebrik etti. Açıkgöz'ün mesajında şu ifadeler yer aldı; “2020 yılında nefes ve sıhhat sözcükleri daha çok anlamlı ve derinden hissedilen kavramlar haline geldi. Pandeminin başladığı ilk günden beri fedakarca ve cesurca, sevdiklerini ve ömrünü buna adamış şifa dağıtan tüm sağlık çalışanlarımız ve aileleri başta olmak üzere; omuz omuza çalıştığımız tüm kurum ve kuruluş çalışanlarının, STK'ların, basınımızın, kurallara uyarak bizlerin yükünü hafifleten Aydınımızda yaşayan hemşehrilerimizin yeni yılını en içten dileklerimizle kutlar, sağlık ve huzur dolu bereketli yıllar dilerim.”

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.