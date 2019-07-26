Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz oldu

Fevzi Yavuzyımaz'ın Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü'ne atanmasının ardından, Aydın'ın yeni İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz oldu.

Karaman Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Osman Açıkgöz, Aydın İl Sağlık Müdürü olarak atandı. Açıkgöz daha önce, Isparta Senirket Devlet Hastanesi, Ankara 9 nolu AÇSP ve Emrah ASM (Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezleri), Ankara Pursaklar Sağlık Grup Başkanlığı, Sinop İl Sağlık Müdürlüğü, Bartın Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ve Karaman Devlet Hastanesi Başhekimi görevlerinde bulunmuştu.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'ne atanan Dr. Osman Açıkgöz'ün önümüzdeki hafta içinde göreve başlaması bekleniyor.