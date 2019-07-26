İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz oldu

Geçtiğimiz Mayıs ayı içerisinde Aydın İl Sağlık Müdürü Dr.

Fevzi Yavuzyımaz'ın Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü'ne atanmasının ardından, Aydın'ın yeni İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz oldu.


Karaman Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Osman Açıkgöz, Aydın İl Sağlık Müdürü olarak atandı. Açıkgöz daha önce, Isparta Senirket Devlet Hastanesi, Ankara 9 nolu AÇSP ve Emrah ASM (Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezleri), Ankara Pursaklar Sağlık Grup Başkanlığı, Sinop İl Sağlık Müdürlüğü, Bartın Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ve Karaman Devlet Hastanesi Başhekimi görevlerinde bulunmuştu.


Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'ne atanan Dr. Osman Açıkgöz'ün önümüzdeki hafta içinde göreve başlaması bekleniyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.