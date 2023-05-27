Aydın İl Sağlık Müdürü Şenkul, çalışmaları yerinde incelemeye devam ediyor

Eser Şenkul ilçelerdeki çalışmaları yerinde inceleyerek sağlık personeli ile buluşmaya devam ederken, Şenkul'un bu seferki adresleri Kuyucak ve Söke oldu.

Eser Şenkul ilçe ziyaretleri çerçevesinde Kuyucak ve Söke ilçelerini ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Kuyucak İlçe Devlet Hastanesi'ni ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Şenkul, burada birtakım incelemelerde bulundu. Kamu Hastaneleri ve Personel Destek Hizmetleri Başkanının da eşlik ettiği ziyarette Şenkul, hastane başhekiminden ve hastane müdüründen yürütülen sağlık hizmetleri hakkında bilgi aldı.

İl Sağlık Müdürü Şenkul'un bir diğer adresi ise Söke ilçesi oldu. Şenkul burada da, Halk Sağlığı Hizmetleri, Kamu Hastaneleri Hizmetleri, Sağlık Hizmetleri, Personel ve Destek Hizmetleri Başkanları ile birlikte verilen hizmetleri yerinde değerlendirmek amacıyla, Söke 6 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'ni ziyaret etti. Şenkul, İlçe Sağlık Müdüründen bilgi alarak, özverili çalışmalarından dolayı aile hekimlerine ve personellere teşekkür etti. Sağlık hizmeti almak için gelen gelen hastaları unutmayan Şenkul, vatandaşlarla sohbet ederek 'geçmiş olsun' temennisinde bulundu.