Aydın İl Su Yönetimi toplantısı gerçekleştirildi

Aydın'da ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla Aydın İl su Yönetimi Koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürlüğü'nde yapılan Büyük Menderes Havza Yönetim Heyeti ve Aydın İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu toplantısı, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında gerçekleşti. Toplantıya, Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat, DSİ 21. Bölge Müdürü Emrah Köleoğlu ve Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet İskender ile birlikte Su Yönetimi Genel Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan 66 temsilci fiziksel ve online olarak katılım sağladı. Toplantıda gündeme ilişkin bilgilendirme sunumları yapılarak, değerlendirmelerde bulunuldu.