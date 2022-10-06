Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden kan bağışı

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde kan bağışı etkinliği düzenlendi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü hizmet binasında düzenlenen kan bağışı etkinliğine kurum personeli ve yöneticileri katıldı. Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Ökdem yaptığı açıklamada, "Kan bağışı yaparak hem hastanelerin kan ihtiyacını karşılamış oluyoruz hem de kan vermenin yararlarını etkinlik havasında personelimize anlatmış oluyoruz. Kızılay Kan merkezinden gelen uzman sağlık personelleri eşliğinde kan bağışı yapmaya uygun durumda ve gönüllü olan personelimizin sağlık taraması yapıldıktan sonra kan verme işlemleri gerçekleştirdi. Duyarlılık göstererek kan bağışında bulunan tüm personelimize teşekkür ediyorum" dedi.