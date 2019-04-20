Aydın Valiliği tarafından düzenlenen Aydın İl Turizm Koordinasyon Toplantısı Kuşadası'nda yapıldı.

Kuşadası'nda düzenlenen toplantıya Aydın Vali Yardımcısı Yücel Gemici, Kuşadası Kaymakamı Saadettin Yücel, Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili ve Kuşadası Belediyesi Meclis Üyesi Evrim Karakoz, Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çengel, Belediye Meclis Üyesi Volkan Alkış, ADÜ Turizm Fakültesi Dekan Vekili Aziz Bostan, Turizm İl Müdürü Murat Yılmaz, kurum müdürleri, daire amirleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Vali Yardımcısı Gemici, yaklaşan turizm sezonu öncesinde Aydın ilinde sektörle ilgili tüm kurulların birlikte hareket etmesi gerektiği belirterek, Aydın'ı ziyaret edecek yerli ve yabancı turistlerin en iyi şekilde ağırlanması gerektiğini kaydetti.

Gemici'nin ardından konuşan Kaymakam Yücel, Kuşadası'nın doğal ve kültürel zenginlikleriyle Türkiye'nin önemli turistik merkezlerinden biri olduğuna dikkat çekerek, ilçenin özellikle termal turizm anlamında birçok eksiğinin olduğunu ve bu sorunların biran evvel giderilmesi gerektiğini belirtti.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve Kuşadası Belediyesi Meclis Üyesi Karakoz ise Kuşadası Belediyesi ile Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin turizm koordinasyonu konusunda ortak karara vardığını, altyapı ve üstyapı problemlerinin çözümünde birlikte hareket edeceklerini kaydetti. Kuşadası'nın tanıtımı için çalışmalar yürütüldüğünü belirten Karakoz, bu sezon plajların daha erken açılacağını, plaj temizliği ve yol onarım çalışmalarının başladığını ifade etti.