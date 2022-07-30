Aydın inciri kurutma sergilerinde yerini aldı

Türkiye'nin en kaliteli incirlerin yetiştiği Nazilli'de havaların iyice ısınmasıyla birlikte yılın ilk kuru incirleri Gedikaltı Köyü'nde gün yüzüne çıktı.

Nazilli'de yaş incirlerin tezgahlara düşmesinin ardından kuru incirler de görülmeye başladı. Gedikaltı Mahallesi'nde yaşayan 38 yaşındaki çiftçi Cüneyt Demir, kendi bahçesinden topladığı yaş ve kuru incirleri köy kahvesine getirirdi. İncirlerin fotoğraflarını çeken Cüneyt Demir, yeni sezonun tüm incir üreticilerine hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

Aydın'ın en önemli ihraç ürünlerinin başında gelen incirin bu yıl uygun hava şartları nedeniyle son derece kaliteli olduğunu ifade eden Cüneyt Demir, “Ülkemiz ekolojik açıdan dünyanın en kaliteli incirlerine sahip. Nazilli'miz ise meşhur sarı lop inciriyle adını dünyaya duyurdu. Geçtiğimiz hafta yaş incirleri toplamaya başlamıştık. Bugün de bahçemizden dalında kuruyan incirleri toplamak nasip oldu. Allah tüm üreticilerinin emeğinin karşılığını versin” diye konuştu.