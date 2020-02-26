Aydın İŞKUR, eğitim hizmeti de vermeye başladı

İş arayanlarla iş verenleri buluşturan ve meslek edindirme faaliyetleri ile Aydın'da başarılı hizmetlere imza atan İŞKUR şimdi de engelli bireyleri KPSS sınavlarına hazırlamak için çalışma başlattı. İş Kur Aydın İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan öğretmen kökenli memurların görev yaptığı KPSS hazırlık kursu törenle başladı. İlk etapta 35 engellinin faydalandığı kursta ilk dersi Aydın Vali yardımcısı Hulisi Arat verdi.

İŞKUR olarak iş arayan vatandaşlarla çalıştıracak personel arayan kişi, kurum ve kuruluşları buluşturan bir kurum olmanın yanında vatandaşların meslek edinmesi için de çeşitli faaliyetlerinin olduğunu belirten İŞKUR Aydın İl Müdürü Rahmi Terzi, düzenledikleri bu kurs ile de engelli bireylerinin hayallerindeki işe kavuşması için yeni bir çalışma başlattıklarını söyledi.

İŞKUR binasında oluşturulan kursun ilk dersine Aydın Vali Yardımcısı Hulusi Arat, İŞKUR Aydın İl Müdürü Rahmi Terzi, SGK İl Müdürü Zeynep Yılmaz ile birlikte kursiyerler katıldı.

İlk derste kursiyerlere seslenen Vali Yardımcısı Hulusi Arat, kursiyerlere başarı dileklerini sunarak, öğrencide öğrenme isteği olmadan kitap ve öğretmenin bir şey veremeyeceğini ifade ederek “Sizlere sunulan imkanları en iyi şekilde değerlendirip sınavları başarı ile tamamlayarak hedefinizdeki işe kavuşmanızı diliyorum” diyerek tüm kursiyerlere başarı diledi.

8 hafta sürecek olan kurslarla ilgili bilgi veren Terzi, “Kurum olarak engelli bireylerimizin de hayalindeki işe kavuşmaları için bu kursu düzenledik. 26 Nisan'da yapılacak olan EKPSS'ye hazırlık kursumuzu Aydın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile ortaklaşa başlattık. Kursta ders verecek olan öğretmenlerin tamamı aslında öğretmen olup İŞKUR İl Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan personellerimizden oluşuyor. Kursa, 18'i lise, 13'ü önlisans ve 4'ü de lisans öğrencisi olmak üzere toplam 35 engelli vatandaşımız katılıyor. Burada bir dershanede nasıl eğitim veriliyor ise aynı seviyede kurs verilecek. Bizler de kursiyerler de gayret gösterip sınavdan en iyi başarıyı almayı hedefliyoruz” diyerek öğrenci ve öğretmenlere başarı dileklerini sundu.