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Aydın İŞKUR hibe desteğiyle açılan iş yerlerini ziyaret ediyor

İŞKUR Aydın İl Müdürü Rahmi Terzi, İŞKUR tarafından verilen hibeyle balık lokantası açan eski hükümlü İsmail Hakkı Kabil’i ziyaret etti.

İŞKUR Aydın İl Müdürü Rahmi Terzi, İŞKUR tarafından verilen hibeyle balık lokantası açan eski hükümlü İsmail Hakkı Kabil'i ziyaret etti.


İsmail Hakkı Kabil'den işlerinin iyi gittiğini öğrenince durumu memnuniyet ile karşılayan İŞKUR İl Müdürü Rahmi Terzi, kendisine daha da bereketli kazançlar diledi. Engelli ve eski hükümlü vatandaşlara İŞKUR'ın hibe desteklerinden yararlanma çağrısında bulunan Terzi, "Siz de hayallerinizin peşinden koşun, kendi işinizi kurmak için İŞKUR size çok yakın” diyerek, bütün engelli ve eski hükümlü vatandaşları, hibe desteği projesi kapsamında İŞKUR İl Müdürlüğü'ne davet etti.

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