Aydın İŞKUR, öğrencilere meslek seçiminde yardımcı olacak

Aydın İŞKUR İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Aydın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından üniversite tercihi yapacak öğrencilere yönelik olarak “Doğru Meslek Seçimi, Meslek Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler, Geleceğin Meslekleri'' konulu bilgilendirme toplantısı yapılacaktır. İş Kulübü Liderleri tarafından bilgilendirmelerin yapılacağı toplantılar; 24-25-26 Temmuz 2019 tarihlerinde öğleden önce 10:00- 12:00 öğleden sonra 14:00-16:00 saatleri arasında düzenlenecek olup tercih yapacak olan tüm öğrencilerimizi İl Müdürlüğümüze bekliyoruz” denildi.