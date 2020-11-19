Aydın İŞKUR'dan, EKPSS hatırlatması

Aydın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR), EKPSS yerleştirmelerinin kura başvurularının başladığını hatırlatarak, başvuruların 30 Kasım'a kadar devam edeceğini belirtti.

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS), yerleştirmelerinin kura başvuruları bugün başlarken, konu ile ilgili hatırlatma yapan Aydın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) başvuruların 30 Kasım tarihine kadar devam edeceğine dikkat çekti. Başvuruların İŞKUR üzerinden yapılabileceğinin hatırlatıldığı açıklamada “Engelli kişilerin Devlet memurluğuna kura ile alınma işlemleri, 18-30 Kasım tarihleri arasında Aydın Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne yapılacak başvurular ile gerçekleştirilecektir” ifadelerine yer verildi.

Kimler Başvurabilir?

Kuraya, İlkokul, ortaokul, ilköğretim ile özel eğitim iş uygulama merkezi (okulu) mezunu olan ya da bu okullardan yerleştirme işlemlerine son başvuru tarihi itibariyle mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabilecek.

2018 yılında yapılan kura kayıtlarının yapıldığı tarihten itibaren dört yıl geçerli olması nedeniyle, 2018-EKPSS'ye giren veya kura başvurusu bulunan adaylar, istedikleri takdirde 2020- EKPSS/Kura başvurularını yapabilecekler.

Başvuruda neler gerekiyor?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlükleri tarafından ön kabul ve taahhüt beyanı belgesinde adayın isim, soyisim, engelli sağlık kurulu raporunda belirtilen engel grubu, adayın TC Kimlik No, yerleştirme türü bilgileri doldurulacak. Adaylar, başvuru tarihleri içerisinde bu belge ile birlikte ÖSYM başvuru merkezine başvuruda bulunacak.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerince yetişkinler için düzenlenen okur-yazarlık programlarına katılanlara verilen "Yetişkinler Eğitimi İkinci Kademe Başarı Belgesi" eğitim düzeyi olarak ilköğretim okulunun ilk beş sınıfına denk sayıldığından, bu belgeye sahip olan engelli adaylar da, kuraya katılmak için başvuruda bulunabilecekler.