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Aydın İŞKUR'dan engelliler için İş Kulübü eğitimi

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Aydın İl Müdürlüğü tarafından engelli vatandaşlara yönelik ‘İş Kulübü’ eğitim programı düzenlendi.

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Aydın İl Müdürlüğü tarafından engelli vatandaşlara yönelik ‘İş Kulübü' eğitim programı düzenlendi.


Etkinlikte engelli vatandaşlarla bir araya gelen İŞKUR İl Müdürü Rahmi Terzi, engellilerin hedeflerini, amaçlarını, İŞKUR'dan beklentilerini, önerilerini ve yaşadıkları sıkıntılarını dinledi. Engellilerin iş bulabilmeleri için gerekli motivasyon ve yöntem desteğini İş Kulübünde edinebileceklerini ifade eden Terzi, hedeflerine ulaşabilmeleri ve iş ile ilgili sorunlarının giderilebilmesi için İŞKUR olarak gerekli çabayı göstereceklerini söyledi. Terzi, İŞKUR olarak her zaman engellilerin yanlarında olduklarını belirtti.


4-7 Aralık tarihleri arasında devam eden eğitimde kişisel farkındalıklar, iş arama kanalları, özgeçmiş hazırlama, telefon görüşmeleri, mülakat teknikleri ve işveren beklentileri gibi iş arama ve iş görüşmesinde dikkat edilmesi gereken bilgiler verildi. Eğitimde mülakat simülasyonları ve soru cevap uygulamaları gibi teknikler kullanıldı. Bu tekniklerle tüm katılımcıların eğitime aktif olarak katılması sağlandı. 4 gün süren eğitim sertifika dağıtımı ile sona erdi.

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