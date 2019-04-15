Aydın itfaiyesi hizmet içi eğitimlerle kendisini hazır tutuyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, teknolojinin gelişmesine paralel olarak, gerek personelin eğitimi, gerek organizasyonu ve gerekse de araç gereçlerin modernizasyonunun günün şartlarına uygun hale getirilmesine özen gösteriyor. Bu bağlamda teknolojik gelişmelere uygun olarak hizmet içi eğitim programları düzenleyen Büyükşehir İtfaiyesi, personelin yangınla mücadele, arama-kurtarma ve ilk yardım kabiliyetlerini artırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, hizmet içi eğitimlerine aralıksız olarak devam ediyor. Eğitim Çavuşu Niyazi Karabıyık ve eğitmen Ahmet Aybek tarafından verilen eğitimlerde, yangın söndürme ekipmanlarının tanıtımının ardından uygulamalı olarak bina yangınlarına müdahale konusunda bilgilendirme yapıldı. Yangına müdahale organizasyonu, yanma ve yanma bilgileri, yangın söndürme ve söndürme ekipmanları konularında da bilgiler alan itfaiye personeli, uygulamalı eğitimde gösterdiği başarılı performansla göz doldurdu.