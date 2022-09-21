Aydın itfaiyesi Marmaris için yola çıktı

Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, Marmaris'te çıkan orman yangını için yola çıktı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınında söndürme çalışmalarına destek olmak için yola çıktı. Yangın bölgesindeki ekiplere destek olmak için yola çıkan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 3 araç ve 7 personelle yangın bölgesinde görev alacak.

Yangının bir an önce söndürülmesi için gereken tüm desteği vereceklerinin altını çizen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yangından etkilenen Marmarislilere geçmiş olsun dileklerini iletti.