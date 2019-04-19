Aydın jandarması 23 Nisan öncesi çocukları uçurtma şenliğinde eğlendirdi

yıldönümü ve 23 Nisan etkinlikleri kapsamına Söke'de düzenlenen uçurtma şenliğinde çocuklarla bir araya geldi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Teşkilatının Kuruluşunun 180. yıldönümü kutlamaları çerçevesinde, "Sevgimiz Gücümüzdür" sloganıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Söke ilçe merkezinde ve köylerinde bulunan ilköğretim okullarındaki öğrencilere bir araya geldi.

Jandarma teşkilatı tanıtmak için düzenlenen 19 ilköğretim okulu öğrencisine köpek timleri tarafından gösteriler sunuldu. Trafik ve motosiklet timlerinin, öğretici bilgileriyle aydınlattığı etkinlikte, ayrıca uçurtma şenliği düzenlendi. Uçurtma şenliğinde, Jandarma Teşkilatının 180. yıl kuruluş logolu uçurtmalar uçuruldu. Uçurtmaların yanı sıra Jandarma Çocuk Dergisi, boya kitapları ve kitap ayraçları hediye edilen öğrenciler, jandarma görevlilerinin kendilerine gösterdiği yakın ilgi sayesinde mutlu bir gün geçirdi.