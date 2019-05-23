Aydın jandarması çocukları sevindirmeye devam ediyor

kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında il genelinde çocuklarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Jandarmanın kuruluşunun 180'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Efeler ilçesne bağlı Baltaköy Çaltı Mahallesi'nde program düzenleyen Aydın İl Jandarma Komutanlığı, çocukları sevindirdi. "Sevgimiz Gücümüzdür" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, Çaltı İlköğretim Okulu'nda Jandarma Teşkilatını tanıtmak ve mahremiyet eğitimi için öğrenci ve veliler ile bir araya gelen Kadın Çocuk Kısım Amirliği görevlileri tarafından velilere, çocuklarda mahremiyet eğitimi konulu meteryalleri üzerinden eğitim verildi.

Asayiş motosiklet timlerinin öğretici bilgileri ile öğrenciler aydınlatıldı. Jandarmaya ait bomba arama köpeği Cadı ile yangın tespit etme köpeği Eksen tarafından gösteriler düzenlendi. Her iki köpeği okşayan ve seven öğrenciler daha sonra jandarma trafiğe ait motosikletlere tek tek binerek keyifli dakikalar yaşadı.

Uçurtma şenliğinde Jandarma Teşkilatının 180. yıl kuruluş logolu uçurtmalar uçuruldu. Uçurtmalar ile Jandarma Çocuk Dergisi, boya kitapları, kitap ayraçları ve balon öğrencilere hediye edildi. Sevinçleri görülmeye değer olan çocuklar, unutulmaz bir gün yaşarken; kendilerine bu güzel günü yaşatan Aydın jandarmasına da teşekkür etti.