İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Aydın jandarması kanser hastalarının gönlünü aldı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, 1-7 Nisan Kanser Haftası nedeniyle Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Servisi ziyaret ederek hastaları sevindirdi.


Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nca, Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Servisi ziyaret edildi. 1 -7 Nisan Kanser haftası nedeniyle ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi Onkoloji servisine gerçekleştirilen ziyarette serviste görevli doktor, hemşire ve hasta bakıcılar ile 32'si yatan ve 35'i günü birlik tedavi gören hastalara iyi dilek ve şifa temennilerinde bulunularak hediyeler takdim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.