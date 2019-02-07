İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aydın jandarması kuruluş yıl dönümü çocuklarla kutladı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı 180.

Yıl Kuruluş Yıldönümü etkinleri kapsamında Çine'de öğrenciler ile buluştu.


Jandarmanın kuruluşunun 180'inci yılında ‘Jandarma varsa güven var' ve Güvenli okul, güvenli gelecek' anlayışı kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü Çocuk Kadın Kısım Amirliği tarafından Çine Çaltı İlkokulu ve Akçaova Anadolu Lisesi ziyaret edildi. Ziyarette öğrencilere Jandarma Çocuk Dergisi ve çeşitli kırtasiye malzemeleri hediye edildi. Öğretmenlere, öğrenci velilerine ve gençlere Jandarma ile ilgili tanıtıcı bilgiler verilerek, ‘Jandarma Görevde, Gençlerimiz Güvende' broşürü dağıtıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.