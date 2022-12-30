Aydın jandarması torbacıları kıskıvrak yakaladı

Aydın'ın Köşk ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcısı 2 kişi kıskıvrak yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerinin torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcısı şahıslara yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Baklaköy Mahallesi'nde torbacı Y.E (35) ve M.S. (24) isimli şahıslar şok uygulama ile yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların üzerinde ve kullandıkları motosiklette, 1 adet hassas terazi, 2 bin 720 TL uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen para ve 4 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheli şahısların, sevk edildiği sağlık kurumunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilirken, motosiklet sürücüsü Y.E. isimli şüpheliye 10 bin 33 TL idari para cezası uygulanarak plakasız motosiklet muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.