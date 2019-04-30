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Aydın jandarması tren denetimlerini sürdürüyor

AYDIN (İHA) – Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trenle yolculuk eden vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için denetimlerini sürdürüyor.


Aydın İl Jandarma Komutanlığı, emniyet ve asayiş hizmetleri kapsamında suçluları yakalamak ve de halkın güven içerisinde seyahatlerini gerçekleştirmesi için karayolu ile birlikte demiryolu kontrolleri ne devam ediyor. Bu kapsamda Aydın İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Söke - Denizli treninde halkımızın huzur ve mutluluğu için kimlik kontrolü yapıldı.


Yapılan kimlik kontrolünde arama kaydı bulunan 2 şüpheli yakalandı ve 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu. Diğer şüpheli ise işlemlerinin ardından salı verildi.

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