Aydın jandarması uyuşturucu kullanımı ve ticaretine geçit vermiyor

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından Buharkent, Didim, Köşk ilçelerinde gerçekleştirilen devriyeler esnasında durumundan şüphelenilerek durdurulan 4 şahsın üzerinde yapılan kaba üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 2'sinin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları da tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.