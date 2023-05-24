İhlas Haber Ajansı

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Aydın jandarması uyuşturucu kullanımı ve ticaretine geçit vermiyor

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan 4 şahsın üzerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.



Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından Buharkent, Didim, Köşk ilçelerinde gerçekleştirilen devriyeler esnasında durumundan şüphelenilerek durdurulan 4 şahsın üzerinde yapılan kaba üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 2'sinin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları da tespit edildi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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