Aydın jandarması uyuşturucu ve sahte paraya geçit vermedi

AYDIN (İHA) – Aydın'da jandarma ekiplerinin dört ilçede gerçekleştirdiği uyuşturucu ve sahte para operasyonlarında gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı emniyet ve asayişin sağlanması, halkın huzur ve mutluluğu için uyuşturucuyla mücadelesine kararlı ve de etkin çalışmalarıyla devam ediyor. Jandarma asayiş timlerince Söke, Kuşadası, Germencik ve Efeler ilçelerinde yapılan önleyici kolluk devriyelerinde 109 gram metamfetamin (kristal), 385 gram esrar ve 280 kök kenevir bitkisi ile 117 adet sahte 100 TL ele geçirildi.

Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve sahte paralara el konulurken, gözaltına alınan 15 şüpheli jandarmadaki sorgularının ardından adli makamlara sevk edildi.