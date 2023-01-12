Aydın jandarması uyuşturucuya geçit vermiyor

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Efeler ilçesinde devriye esnasında hareketlerinden şüphelenilen U.A. ve H.D. isimli şüphelilerin üzerinde uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Ayrıca, Koçarlı ilçesinde devriye esnasında hareketlerinden şüphelenilen S.İ.'nin de sağlık kuruluşunda yapılan testinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.