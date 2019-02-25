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Aydın jandarması yeni ‘Trafik Dedektifleri' yetiştiriyor

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Jandarma Teşkilatının 180’inci kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında, Germencik’in Mursallı Mahallesinde bulunan Şehit Mehmet İlkolulu’nda ‘Trafik Dedektifi’ eğitimi gerçekleştirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Jandarma Teşkilatının 180'inci kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında, Germencik'in Mursallı Mahallesinde bulunan Şehit Mehmet İlkolulu'nda ‘Trafik Dedektifi' eğitimi gerçekleştirildi.


İçişleri Bakanlığı'nın okullarda öğrencileri trafik konularında eğitmek üzere hayata geçirdiği “Trafik Dedektifler Projesi” kapsamında ve Jandarmanın Teşkilatının kuruluşunun 180. yılında belirlenen “Sevgimiz Gücümüzdür” anlayışıyla gerçekleştirilen eğitim programında Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü Çocuk Kadın Kısım Amirliği ekipleri tarafından “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” ilkesiyle öğrencilerin trafikte dikkat etmeleri konular ve karşılaşabilecekleri aksaklıklar hakkında bilgiler verildi.


Uygulamalı ve teorik olarak öğrencilere bilgiler aktaran jandarma ekipleri, geleceğin teminatı olan çocuklara ‘Emniyet kemeri kullanmanın önemi, yaya ve sürücülerin haklarına saygılı olma ile oyun alanı ve parklar dışında oyun oynayıp onayamayacakları alanlar' konularında bilgilendirme yaptı. Jandarma ekipleri, eğitime öğrencilere Jandarma Çocuk Dergisi dağıtıldı.


Mursallı-Germencik karayolu üzerinde çocuklara yol uygulaması da yaptıran jandarma ekipleri, çocuklara karşıdan karşıya güvenlik geçişi uygulamalı olarak öğretti. Öğrenci ve velilere jandarmayla ilgili tanıtıcı bilgilerde verilen etkinlikte, “Jandarma Görevde, Geleceğimiz Güvende” broşürü dağıtıldı.

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