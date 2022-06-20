Aydın jandarması Yenipazarlı kadınları KADES hakkında bilgilendirdi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kadına yönelik şiddetle mücadele çerçevesinde bilgilendirme çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Yenipazar İlçesine bağlı mahallelerde bulunan okul ve camilerde kadınlarla buluşan Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri tarafından; şiddetin tanım ve çeşitleri, şiddet mağdurlarının başvuru yöntemleri, 6284 sayılı kanun çerçevesinde koruyucu ve önleyici tedbir kararlarından hakkında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca Kadın Acil Destek Hattı uygulaması hakkında da bilgi verilerek kadınların telefonlarına KADES uygulamasının yükletilmesi sağlandı.